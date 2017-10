Gewinnspiel – Wir verlosen 2x MAGIX Video deluxe 2018

Mit MAGIX Video deluxe Premium schneidet ihr Videos, die in den Köpfen bleiben. In dieser Version profitiert ihr von allen Vorteilen der Plus-Version sowie zusätzlichen Effektpaketen führender Plug-in-Anbieter. Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt! Präziser Videoschnitt jetzt sogar auf bis zu 200 Spuren und volle 4K- und 360°-Unterstützung ermöglichen ein revolutionäres Arbeiten in höchster Qualität. Und ab sofort immer dabei: der neue Store mit genau den Effekten, die zu Dir passen. Entdecke Dein Videoschnittprogramm – Video deluxe Premium. Erhalte ein Jahr lang alle neuen Features und Updates kostenlos! Diese bleiben nach Ablauf des Zeitraumes auf bereits eingerichteten Installationen erhalten. Bei einer Neuinstallation nach diesem Zeitpunkt greift ihr auf die Softwareversion vom Zeitpunkt der erstmaligen Registrierung zurück. Über 1.500 professionell produzierte Vorlagen, Effekte und Songs. Einzigartig in Umfang und Qualität. Finde alles, was du zum Bearbeiten deines Videos benötigst.

In Zusammenarbeit mit MAGIX verlosen wir zwei der aktuellen Versionen für euch.

Was gibt es zu gewinnen?

Gewinner 1: MAGIX Video deluxe 2018 Premium

Gewinner 2: MAGIX Video deluxe 2018 Plus

Was muss ich tun?

1.) Du bist Fan unserer Facebook-Seite, folgst uns auf Twitter und Instagram

2.) Du schreibst uns eine E-Mail (gewinnspiel@nat-games.de) und beantwortest folgende Frage: Wofür du das Schnittprogramm benötigst?

Die Teilnahmebedingungen:

Die eingetragene E-Mail-Adresse muss korrekt sein, da der Gewinner sonst nicht benachrichtigt werden kann. Sollte der Gewinner sich nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung mit der NAT-Games Redaktion in Verbindung setzen, verfällt der Gewinn. Die Teilnahme ist ab 14 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 14 Jahren. Redakteure von NAT-Games sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 19. Oktober 2017. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Informationen zur Teilnahme auf Facebook, Twitter und Instagram bitte hier klicken!

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an MAGIX für die Bereitstellung der Preise.