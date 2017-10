Fortnite – Bannwelle gegen Cheater

Sie nerven immer und man wird sie leider nur schwer los, Cheater in Online Spielen. Auch Fortnite hat im Battle Royal Modus mit den unfairen Spielern zu kämpfen. Doch solchen Spielern geht es nun an den Kragen, egal ob cheaten mit Wallhacks oder mit Aimbots, die Entwickler des Spiels haben die Jagd auf Cheater nun zur Priorität gemacht. Bereits Tausende Spieler wurden deshalb schon gebannt und wie es aussieht werden noch viele folgen.

“Tausende wurden bereits gebannt und wir haben nicht vor, damit aufzuhören!”

Cheater verderben anderen Spielern den Spaß und sind in Onlinespielen wirklich ungern gesehen, daher schrieb Epic in einer Nachricht an ihre Spieler Community:

“Sind wir doch mal ehrlich. Keiner spielt gerne mit Cheatern. Nicht Ihr, nicht wir. Niemand!”

Im Spielprinzip von Fortnite: Battle Royal geht es um den Erfolg als einziger Gewinner am Ende der Runde im Mittelpunkt zu stehen. Dieser Triumph, ist wenn fair erspielt das Highlight des Spiels und wird mal eben von einem Cheater zerstört, der sich zum Beispiel durch einen Wallhack einen unfairen Vorteil erschummelt. Ganz schnell stehen dann am Ende eines Spiel die Cheater auf dem Siegertreppchen. Verständlich dass die Spielercommunity über diesen Zustand verärgert ist und das wissen auch die Entwickler. Immer öfter häufen sich die Meldungen über Cheater im Spiel. Daher will Epic nun dauerhaft gegen diese Spieler vorgehen und dafür sorgen dass sie im besten Fall nie wiederkommen. Mit welchen Methoden die Entwickler gegen die Cheater vorgehen wollen, wurde nicht gesagt. Man wolle den unfairen Spielern ja keinen Vorteil bieten, fest steht allerdings es wird immer wieder neue Mittel. Maßnahmen und Werkzeuge gegen Cheater ins Spiel eingeführt.

Quelle: epicgames