Destiny 2 – Start des Eisenbanners für nächste Woche angekündigt

Bungie enthüllte für die kommende Woche zum MMO-Shooter Destiny 2 das erste Event des Eisenbanners. Wie schon im Vorgänger wird es das monatliche PVP-Event eine Woche lang geben, allerdings haben sich die Uhrzeiten von 19 Uhr auf 11 Uhr geändert. Der Eisenbanner wird vom 10. bis zum 17. Oktober stattfinden und einige begehrenswerte Belohnungen mit sich bringen.

Ebenfalls neu ist die Tatsache, dass ihr nun in zwei Teams mit jeweils vier Hütern statt wie im Vorgänger mit jeweils sechs Hütern gegeneinander antreten werdet. Vorherige Beutezüge und Ränge werden in Destiny 2 durch das Eisenbanner-Engramm ersetzt. Anscheinend sollen auch die Vorteile durch euer Power-Level deaktiviert sein, da es laut Bungie auf eure Kampf-Fähigkeiten und nicht auf euer Power-Level ankommen soll. Als Spielmodus wird der Kontrolle-Modus durchgeführt. An dem Event könnt ihr allerdings nur teilnehmen, wenn ihr die Destiny 2 Story-Kampagne abgeschlossen habt. Daraufhin müsst ihr mit Lord Saladin im Hof des Turms sprechen, um die Eisenbanner-Quest zu starten. Ihr könnt die Quest zudem als Solo-Spieler starten, da es ein normales Match-Making geben wird.

Destiny 2 Eisenbanner im Oktober

Start: 10. Oktober um 11:00 deutscher Zeit

Ende: 17. Oktober um 11:00 deutscher Zeit

Spielmodus: Kontrolle

Nach jedem Match erhaltet ihr Eisenbanner-Token, je mehr Matches, desto mehr Token. Zudem wird es saisonale und zudem täglich neue Meilensteine geben, die euren Fortschritt festhalten. Besonders begehrenswert sind die neuen Eisenbanner-Rüstungsteile, die in den Schmieden der Eisernen Lords geschmiedet wurden.

