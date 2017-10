Destiny 2 – Prestige-Raid startet kommende Woche

Neben dem PVP-Event Eisenbanner wird in der kommenden Woche der Prestige-Raid in Bungies MMO-Shooter Destiny 2 starten, dies teilten die Entwickler auf ihrer Seite mit. Demnach soll das Event am kommenden Dienstag, den 10. Oktober um 19:00 Uhr deutscher Zeit starten. Ein Ende wurde bislang noch nicht angekündigt, sodass man von einem permanenten Raid ausgehen kann.

Raid wartet mit einzigartigen Prämien auf

Ihr erhaltet automatisch eine Einladung von Calus, der euch an diesem ultimativen Test teilnehmen lassen möchte. Bei dem Prestige-Raid handelt es sich um eine kniffligere Variante des Leviathan-Raids. Es wird einige minimale mechanische Änderungen geben, allerdings soll das Grundsystem gleich bleiben. Ihr benötigt mindestens ein Power-Level von 300, um am Raid teilnehmen zu können. Als Belohnung winken euch in der PVE-Herausforderung einzigartige Prämien.

Quelle: Bungie