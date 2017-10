BlizzCon 2017 – Der Zeitplan im Überblick

Die BlizzCon 2017 steht vor der Tür, in Nichtmal mehr einem Monat startet die Hauseigene Messe von Blizzard, genau genommen am 3. November 2017. Nun steht auch der Zeitplan für die Messe fest, wann welches Spiel im Mittelpunkt steht und was euch sonst noch so an spannenden Sachen erwartet haben wir hier für euch die wichtigsten Events zusammen gefasst. Bitte beachtet dass die hier aufgelisteten Zeiten in der MEZ angegeben sind und daher von den US-Zeiten abweichen.

Inhaber eines Virtuellen Tickets haben Zugang zur Live-Übertragung von allen vier Bühnen mit Entwickler- und Community Events. Natürlich einschließlich der Mythischen, Legendären, Epischen und Heroischen Bühnen. Zusätzlich gibt es dieses Jahr den BlizzCon All Access Channel ansehen, dieser führt euch durch alle Highlights der Show.

Freitag, 3. November 2017:

Die Eröffnungszeremonie von 19:00-20:00 Uhr

Mythische Haupt-Events:

World of Warcraft – Wie geht es weiter? Von 20:30 bis 21:30 Uhr

Hearthstone – Wie geht es weiter? Von 21:45 bis 22:30 Uhr

Overwatch – Wie geht es weiter? Von 22:45 bis 23:45 Uhr

World of Warcraft – Einblick in Gameplay und Systeme. Von 00:00 bis 00:45 Uhr (Samstagmorgen)

Heros of the Storm – Wie geht es weiter? Von 2:00 bis 2:45 Uhr (Samstagmorgen)

Wettbewerbe! Von 2:00-4:30 Uhr (Samstagmorgen)

Legendäre Events:

StarCraft 2 – Wie geht es weiter? Von 20:30 bis 21:15 Uhr

Blizzard Social: Wie geht es weiter? Von 21:30 bis 22:30 Uhr

Die Stimmen von Blizzard – Die starken Frauen von Warcraft. Von 22:45 bis 23:45 Uhr

Junkertown: Der Plan – Die Entwicklung einer völlig neuen Art von Animationsfilm. Von 00:15 bis 1:15 Uhr (Samstagmorgen)

Epische Events:

Heroes of the Storm Community-Wettbewerb. Von 20:15 bis 21:15 Uhr

Allcraft Live. Von 21:15 bis 22:45 Uhr

BLIZZ Autoren im Rampenlicht – Wie man Büchern Leben einhaucht. Von 22:00 bis 22:30 Uhr

Mit Geek & Sundry durch Spiele zusammenwachsen und einander begeistern. Von 00:00 bis 1:00 Uhr (Samstagmorgen)

Overwatch präsentiert: Was ist in der Lootbox? Von 2:15 bis 3:00 Uhr

Heroische Events:

Die Kunst von Blizzard live – Zeichnen und Modellieren. Von 20:15 bis 21:15 Uhr

LoreCraft – Die Kunst des Erzählens. Von 21:30 bis 22:30 Uhr

Diablo III – Visuelle Effekte des Totenbeschwörers. Von 22:45 bis 23:15 Uhr

Die Kunst von Blizzard live – Animationen im Spiel. Von 23:30 bis 00:30 Uhr

CodeCraft – Ein Blick hinter die Kulissen mit Blizzard Engineering, Teil 1. Von 2:00 bis 3:00 Uhr

Samstag, 4. November 2017:

Mythische Haupt-Events:

Overwatch – Archiv. Von 18:00 bis 19:00 Uhr

Hinter den Kulissen von Blizzards Welten. Von 19:30 bis 20:30 Uhr

Heroes of the Storm – Helden im Detail. Von 21:00 bis 22:00 Uhr

Hearthstone – Live-Fragerunde. Von 22:30 bis 23:30 Uhr

World of Warcraft – Live-Fragerunde. Von 00:00 bis 1:00 Uhr (Sonntagmorgen)

Ein Blick auf die Overwatch League. Von 1:30 bis 2:15 (Sonntagmorgen)

Abschlusszeremonie von 2:30 bis 5:30 Uhr (Sonntagmorgen)

Legendäre Events:

Der Sound von Blizzards Filmsequenzen. Von 18:00 bis 19:00 Uhr

StarCraft Remastered – Damals und heute. Von 19:30 bis 20:15 Uhr

Die Kunst von World of Warcraft. Von 20:45 bis 21:45 Uhr

Die Stimmen von Blizzard – Die Vereinten Nationen von Overwatch. Von 22:30 bis 23:30 Uhr

Blizzards Filmsequenzen – Hinter den Kulissen. Von 00:00 bis 0:45 Uhr (Sonntagmorgen)

World of Warcraft: Workshop zum Bossdesign. Von 1:15 bis 2:15 Uhr (Sonntagmorgen)

Epische Events:

Das wilde Blizzard-Leben – Macht eure Träume wahr. Von 18:00 bis 19:00 Uhr

The Instance live! Von 19:15 bis 20:15 Uhr

Starcraft: Carbot führt sein Handwerk live vor. Von 20:30 bis 21:15 Uhr

CosplayCraft für Anfänger Taucht in die Welt des Cosplays ein. Von 21:45 bis 22:30 Uhr

Taucht in die Community von Diablo ein. Von 22:45 bis 23:15 Uhr

CostumeCraft – Design & Anfertigung von Cosplays. Von 23:30 bis 00:15 Uhr

Overwatch: Streamer-Showdown. Von 00:30 bis 1:30 Uhr (Sonntagmorgen)

Hearthstone: Gasthaus-Quiz. Von 1:45 bis 2:30 Uhr (Sonntagmorgen)

Heroische Events:

CodeCraft – Ein Blick hinter die Kulissen mit Blizzard Engineering, Teil 2. Von 18:00 bis 19:00 Uhr

DesignCraft – Die Bausteine des Level Designs. Von 19:30 bis 20:30 Uhr

Bleibt ein Weilchen und hört zu – Wahre Geschichten. Von 21:00 bis 22:00 Uhr

SoundCraft – Eine interaktive Vorstellung der Sounds von Blizzard. Von 22:30 bis 23:30 Uhr

Die Kunst von Blizzard live – 3D-Kunst und digitale Malerei. Von 00:00 bis 1:00 Uhr (Sonntagmorgen)

Die vielfältigen Karrieremöglichkeiten bei Blizzard. Von 1:30 bis 2:15 (Sonntagmorgen)

Desweiteren wird es an beiden Tagen natürlich zahlreiche Esports Panels für Overwatch, Starcraft 2, Heros of the Storm, World of Warcraft und Hearthstone geben.

