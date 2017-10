60 Parsecs! – Survival-Erfahrung im atomaren Weltraumzeitalter

Robot Gentleman hat gestern Nacht seinen neuen Titel 60 Parsecs! angekündigt, der die Spieler auf eine interstellare Survival-Reise in das Atom-Weltraumzeitalter mitnimmt und auf dem Erfolg des Vorgängers 60 Seconds! aufbaut. In diesem schwarzhumorigen Nachfolger müssen die Spieler so viele Vorräte wie möglich einsammeln, natürlich wieder innerhalb von 60 Sekunden, bevor sie sich auf ins Weltall machen und in einem nicht-linearen, narrativen Abenteuer von ihren erbeuteten Dingen leben und überleben müssen.

60 Seconds! bekommt Nachfolger

In 60 Parsecs! trifft Sci-Fi-Popkultur der 50er/60er auf Propaganda für den Kalten Krieg und den Wettlauf ins All. Diese Mischung ergibt eine erfrischende Reise in den Weltraum, die gleichzeitig fantastisch und überraschend glaubhaft ist. 60 Parsecs! erscheint 2018 auf Steam für PC sowie auf Konsolen.

Quelle: Robot Gentlemen via Pressemeldung