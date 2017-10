Street Fighter V – Arcade Edition angekündigt

Lange haben Street Fighter Fans darauf gewartet und jetzt ist es endlich soweit. Capcom hat offiziell die Arcade Edition von Street Fighter V angekündigt. Die erweiterte Version wird dabei eine Menge neuer Inhalte mitbringen.

Street Fighter V kommt endlich in der Arcade Edition

Die Arcade Edition wird zwei neue Modi enthalten, Arcade und Extra Battle. Im Arcade Mode könnt ihr einen von sechs unterschiedlichen Pfaden beschreiten, von denen jeder Pfad ein spezielles Ende hat. In Extra Battle könnt ihr euer Fight Money investieren um bestimmte Challenges zu absolvieren, seid ihr erfolgreich winken spezielle Kostüme. Zusätzlich wird die Version neue V-Trigger Moves, eine neue Gallerie sowie alle Season 1+2 Outfits enthalten. Am 16. Januar soll die Arcade Edition erhältlich sein. Besitzer des Originals werden die Inhalte in einem kostenfreien Update erhalten.

Quelle: Dualshockers