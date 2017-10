Asmodee Digital, Alderac Entertainment Group und Nomad Games haben heute die digitale Version des beliebten Tabletop-SpielsSmash Up: Conquer the Bases with Your Factions für PC via Steam und mobile Geräte angekündigt. Die Veröffentlichung ist für kommende Woche geplant. Das Kartenspiel Smash Up bietet von Piraten, über Ninjas, bis hin zu Robotern und Zombies, neun Fraktionen für die Spieler, um gemeinsam oder alleine gegen die Ingame-KI zu spielen.

Quelle: Asmodee Digital via Pressemeldung