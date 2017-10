PES 2018 – Erstes Data Pack ist ab heute zum Download verfügbar

Konami gibt bekannt, dass sein erstes Data Pack für PES 2018 ab sofort als kostenloser Download zur Verfügung steht. Unter den vielen Verbesserungen des ersten Data Packs sind über 100 neue und aktualisierte Spieler-Gesichter; ein Resultat der innovativen 3D-Face-Scanning-Technologie von KONAMI. Diese Technologie ermöglicht es KONAMI, auch die kleinsten physischen Details eines Spielers zu erfassen, von ihren Tattoos bis hin zu der Art, wie ihre Trikots ihnen passen.

Jonas Lygaard, Senior Director of Brand and Business Development von KONAMI: “Wir sind begeistert von den weltweiten Reaktionen, die wir bisher für PES 2018 erhalten haben. Dies war die bis heute erfolgreichste PES-Einführung, und wir sind froh, dass die Fans des Spiels mit der Qualität der spielerischen Erfahrung, die wir liefern konnten, zufrieden sind. Unser Versprechen, Spielern von PES 2018 die bestmögliche, realistische Erfahrungen zu bieten, zeigt sich in unseren Data Packs. Unsere fortgesetzte Entschlossenheit, jedes Detail des Spiels gemäß dem wirklichen Leben zu prüfen, spiegelt sich in diesen Downloads wider, welche unser engagiertes Team erstellt.“