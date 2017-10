Injustice 2 – Atom als neuer DLC-Charakter präsentiert

Der DC-Prügler Injustice 2 bekommt Kämpferzuwachs. Ray Palmer alias The Atom wird der Kämpferriege beitreten. Er wird somit der 35 Kämpfer des Spiels und tritt unter anderem gegen Batman, Superman & Co. an.

Mal klein, mal groß

Der Präsentationstrailer zeigt schon einmal, was The Atom in Injustice 2 für Fähigkeiten haben wird. Natürlich steht dabei im Fokus, dass er sich sowohl verkleinern als auch vergrößern kann. Besonders das Schrumpfen setzt Atom zu seinem Vorteil ein. Es bleibt abzuwarten, wie sich dieses Element in das Haudrauf-Gameplay einbindet. Wann er als DLC verfügbar sein wird, ist bislang noch nicht bekannt.

