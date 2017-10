Horizon Zero Dawn – Complete Edition angekündigt

Guerilla Games haben in diesem Jahr mit Horizon Zero Dawn einen der heißesten Game of the Year Kandidaten veröffentlicht. Für Dezember hat Sony jetzt eine Complete Edition angekündigt. Diese kommt dann natürlich inklusive der ersten Erweiterung.

Horizon Zero Dawn als ideales Nikolausgeschenk

Via Twitter hat Playstation Europe die Complete Edition zu Aloys Abenteuer angekündigt. Neben dem Hauptspiel wird auf der Disc auch der kommende DLC „The Frozen Wilds“ enthalten sein. In der Erweiterung werdet ihr ein neues, weites Gebiet erforschen können. Neue Gefahren und Geheimnisse werden dabei auf Aloy warten. Mit einem Release am 6. Dezember eignet sich die Edition perfekt als Geschenk zum Nikolaus.

Unravel the mysteries of a world ruled by machines with #HorizonZeroDawn Complete Edition, including The Frozen Wilds, releasing Dec 6th. pic.twitter.com/YmoIBe2YTm — PlayStation Europe (@PlayStationEU) 4. Oktober 2017

Quelle: @PlayStationEU (via Twitter)