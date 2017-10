Chaos;Child – Neuer Charakter Trailer veröffentlicht

Die Macher von Steins;Gate bringen uns bald einen weiteren ihrer Visual Novel Titel. Chaos;Child erscheint in nicht einmal ganz zwei Wochen in Europa. Ein neuer Trailer stellt euch jetzt die Charaktere vor.

Chaos;Child mit neuem Trailer

Am 13. Oktober bringt PQube die Visual Novel für Playstation 4 und Playstation Vita nach Europa. Der neue Trailer stellt euch dabei Hauptprotagonist Takuru Miyashiro sowie seine Freunde vor. Als Zusatz gibt es dann noch etwas Gameplay und ein paar Videosequenzen zu sehen.

Quelle: PQubeGames (via Youtube)