Star Wars: Battlefront 2 – Mehrspieler-Modus wieder aktiviert und nun mit 64 Spielern spielbar

Man darf noch an Wunder glauben: Disney Interactive hat am gestrigen Tage kurzerhand ein neues Update in die Warteschlange aller Star Wars: Battlefront 2 Besitzer geschoben. Wir reden hier nicht von EAs kommenden zweiten Teil des 2015 erschienenen Restarts, sondern vom Original Classic Battlefront 2 aus dem Jahre 2005. Und wer zudem noch großer Befürworter des Crossplays ist, der darf sich ebenfalls freuen. Denn alle GOG- und Steamspieler dürfen ab sofort zusammen spielen. Die maximale Spieleranzahl pro Match wurde zudem noch auf 64 Spieler erhöht.

Star Wars: Battlefront 2 Classic 2005 ist wieder online

Der Multiplayer von Star Wars: Battlefront 2 war nach dem Ende von GameSpy nicht mehr nutzbar und konnte demnach auch nicht mehr gespielt werden. Ausschließlich über Umwege und private Server konnte man noch online spielen. Dank des Wiederauflebens ist es nun aber wieder möglich, über Steam mit seinen Freunden zu zocken. Der offene Betatest von EAs Star Wars Battlefront 2 startet übrigens diese Woche. Wenn das mal kein Zeichen ist.

Das Update ist kostenfrei und reiht sich automatisch ein, sobald ihr Battlefront 2 installiert.

Quelle: Steam