Sick City – Roccats stellt den Titel wieder ein

Mit großem Bedauern gab das ROCCAT Games Studio gestern bekannt, dass die Entwicklung des Taktiktitels Sick City eingestellt wird. Aufgrund der sehr zurückhaltenden Reaktionen auf das Spiel, haben sie die schwere Entscheidung getroffen das Projekt zu beenden, obwohl in den vergangenen Jahren bereits sehr viel Zeit, Geld und Arbeit in Sick City geflossen ist.

Sick City schon am Ende

Zwar hat Sick City eine kleine und engagierte Community um sich geschart, jedoch konnten sie am Ende für ihr Konzept hinter Sick City – einen Titel gemeinsam mit den Spielern nach ihren Wünschen entwickeln – nicht ausreichend Leute begeistern. Aufgrund der geringen Spielerzahlen mussten sie so die Konsequenz ziehen und die Entwicklung von Sick City beenden. Die freigewordenen Ressourcen werden selbstverständlich in andere Projekte investiert. Das ROCCAT Games Studio bleibt bestehen, auch wenn Sick City am Ende nicht der geplante große Wurf gewesen ist.

Ein großes Danke geht an dieser Stelle an alle Entwickler, die mit ganzem Herzen hinter der Idee Sick City standen und tolle Arbeit geleistet haben. Zudem bedanken sie sich an Alle, die Sick City gespielt haben und sich in der Community eingebracht haben. Alle Spieler, die bereits ein Supporter Pack erworben haben, bekommen ihr Geld zurückerstattet. Die Server werden Ende Oktober abgeschaltet.

Quelle: Roccat