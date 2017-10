Level-5 – Neuer Professor Layton und Inazuma Eleven Titel in 2018

Das aktuellste Layton-Spiel namens Layton’s Mystery Journey: Katrielle und die Verschwörung der Millionäre ist bereits für mobile Geräte erschienen und kommt am Freitag auch für den 3DS heraus. Doch Entwickler Level-5 gibt natürlich keine Ruhe und kündigte in einem Interview an, dass die Abenteuer der Detektivfamilie noch längst nicht zu Ende seien. Demnach ist nicht nur ein neues Spiel in der Professor Layton-Reihe für 2018 geplant, sondern auch andere spezielle Events.

Noch mehr Detektivarbeit und Fußball

Neben einem neuen Layton-Spiel plant Level-5 sowohl weitere animierte Projekte als auch ein experimentelles Live Event mit dem Professor. Doch da hört die Planung für das nächste Jahr nicht auf, denn es ist bereits ein Reboot der Inazuma Eleven-Reihe in der Mache. Inazuma Eleven Ares soll die originale Geschichte des Fußball-Anime neu und überarbeitet erzählen. Es ist noch nicht viel bekannt, jedoch will Level-5 angeblich aus den bekannten 3DS-Wurzeln ausbrechen. Ein Switch-Release ist somit möglich. Zu guter Letzt gibt es noch News bezüglich Yo-kai Watch. Hier kündigte Level-5 eine neue Anime-Serie an, gemeinsam mit vielen Merchandise-Produkten. Der dritte Teil der Spielereihe ist in Japan bereits erschienen, Infos über einen möglichen westlichen Release gibt es bislang noch nicht.

Quelle: ign