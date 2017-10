Gewinnspiel – Wir verlosen 3x Schlag den Star (Nintendo Switch)

Nach drei Schlag den Raab Spielen geht es nun mit Schlag den Star in die nächste Runde. Spiele mit bis zu drei Freunden in 25 herausfordernden Spielen aus der TV-Show gegeneinander. Zeige es allen, dass du nicht nur über das größte Wissen verfügst, sondern auch Fingerspitzengefühl und Geschicklichkeit wichtig ist, um Spiele wie „Quiz“, „Bogenschießen“, und „Sachen merken“ zu gewinnen.

Wir verlosen zusammen mit bitComposer Interactive drei Exemplare von Schlag den Star für die Nintendo Switch.

Was gibt es zu gewinnen?

Gewinner 1: Schlag den Star für die Nintendo Switch

Gewinner 2: Schlag den Star für die Nintendo Switch

Gewinner 3: Schlag den Star für die Nintendo Switch

Was muss ich tun?

1.) Du bist Fan unserer Facebook-Seite, folgst uns auf Twitter und Instagram

2.) Du schreibst uns eine E-Mail (gewinnspiel@nat-games.de) und beantwortest folgende Frage: Welche TV-Show du gerne als Spiel hättest.

Die Teilnahmebedingungen:

Die eingetragene E-Mail-Adresse muss korrekt sein, da der Gewinner sonst nicht benachrichtigt werden kann. Sollte der Gewinner sich nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung mit der NAT-Games Redaktion in Verbindung setzen, verfällt der Gewinn. Die Teilnahme ist ab 14 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 14 Jahren. Redakteure von NAT-Games sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 15. Oktober 2017. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Informationen zur Teilnahme auf Facebook, Twitter und Instagram bitte hier klicken!

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an bitComposer Interactive für die Bereitstellung der Preise.