Paladins – Der Halloween Patch

Im Helden-Shooter Paladins wird es schaurig, denn am 4. Oktober kommt der Halloween Patch OB60 für PC und ca. eine Woche darauf auch für die Xbox One und PS4. Passend zum Motto Halloween wird eine es Halloween-Truhen, neue Skins und ein neues Mount geben. Aber nicht nur rein optisch tut sich etwas mit dem Patch, zusätzlich kommen noch zahlreiche neue Quests, neue Auszeichnungen, eine Anpassungen des User-Interface, Champions und eine neue Map für den Offensiv-Modus.

Gruselzeit bei Paladins, mit dem neuen Halloween Patch

Für Anhänger der Auszeichnungen wird es in Paladins einiges zu tun geben. Insgesamt kommen mit dem Patch 15 neue Auszeichnungen ins Spiel, je nach Auszeichnung wird der Spieler mit Essenzen oder Titeln belohnt. Die neuen Herausforderungen sehen wie folgt aus:

Hier kommt ein neuer Herausforderer: Ranglisten-Spiele freigeschaltet

Ranglisten-Spiele freigeschaltet Kugelsicher: Absorbiere mehr als 100.000 Schaden in einem Spiel

Absorbiere mehr als 100.000 Schaden in einem Spiel Feldchirurg: Heile mehr als 100.000 Gesundheit in einem Spiel

Heile mehr als 100.000 Gesundheit in einem Spiel Weltenbürger: Erhalte eine tägliche Belohnungen an 7 aufeinanderfolgenden Tagen

Erhalte eine tägliche Belohnungen an 7 aufeinanderfolgenden Tagen Das ist mein Stil: Erstelle dein persönliches Deck

Erstelle dein persönliches Deck Spielsüchtig: Spiele mehr als 300 Spiele

Spiele mehr als 300 Spiele Dem Sieger gehört die Beute: Verdiene in deinem Spielverlauf mehr als 500.000 Gold

Verdiene in deinem Spielverlauf mehr als 500.000 Gold Millionär: Verdiene in deinem Spielverlauf mehr als 1.000.000 Gold

Verdiene in deinem Spielverlauf mehr als 1.000.000 Gold Unaufhaltbar: Erziele eine 20er Kill-Strähne in einem Spiel

Erziele eine 20er Kill-Strähne in einem Spiel Großer Spender: Gib über 100.000 Credits für Spiel-Gegenstände aus

Gib über 100.000 Credits für Spiel-Gegenstände aus Höhepunkt: Werde Meister im Ranglistenspiel

Werde Meister im Ranglistenspiel Zeitzeuge: Dein Paladins konnte ist 1 Jahr oder mehr alt

Dein Paladins konnte ist 1 Jahr oder mehr alt Vielfalt ist des Lebens Würze: Du hast mindestens 30 Champions auf Stufe 10 oder höher

Du hast mindestens 30 Champions auf Stufe 10 oder höher Der Engagierte: Du hast mindestens 30 Champions auf Stufe 15 oder höher

Du hast mindestens 30 Champions auf Stufe 15 oder höher Der Wahnsinnige: Du hast mindestens 30 Champions auf Stufe 20 oder höher

In den Halloween Truhen, welche 75 Kristalle kosten könnt ihr seltene Skin-Teile oder gar komplette epische Skin-Sets erhalten. Insgesamt kommen mit dem Patch fünf neue seltene Skins und zwei epische Skins:

Die fünf selten Halloween Skins:

Ghoulish-Goalie Jenos

Screech Androxus

Blightmark Grover

Lil’ Andy Ruckus

Parasite Seris

Der epische Hexe Evie Skin:

Der epische Kürbiskopf Skin:

Ergattet durch Quests seltene Halloween Skins

Auch wir Arbeitstiere gibt es mit dem kommenden Paladins Patch wieder schöne neue Belohnungen. So könnt ihr zum Beispiel Wickerman Mal’Damba für 400 Kristalle freischalten und erhaltet daraufhin eine Quest mit der ihr Raven Strix gewinnen könnt. So sehen die beiden dann aus:

Etwas mehr Spaß gefällig?

Wer für etwas mehr Abwechslung in den Matches sorgen will, kann sich mittels direkt Kauf den Boo-Blaster für Pip im Shop sichern. Damit verwandelt ihr eure Gegner beim Einsatz der ultimativen Fähigkeit von Pip in kleine Hühnchen die ein Laken übergeworfen haben und damit wie süße Geister aussehen. Der Boo-Blaster kostet 200 Kristalle.

Alptraumhaftes Reittier

Sammler von Reittieren aufgepasst, im VIP Shop gibt es dieses alptraumhafte Ross. Nightmare erhaltet ihr für stolze 40.000 VIP-Punkte im VIP Shop, aber das ist nicht die einzige Neuerung im VIP Shop unter anderem gibt es für 20.000 VIP-Punkte den neuen Emote „Ententanz“ für Pip und für 15.000 VIP-Punkte ein neues Announcer-Pack: Bruce Buffer.

Sonstige Updates und Bugfixes

Mit Patch OB60 kommen aber auch zahlreiche Updates und Bugfixes ins Spiel. Unter anderem erhalten Spieler nun einen Sound als Benachrichtigung bei erhaltenen Einladungen oder Nachrichten. In der Match-Lobby wird nun am Ende des Matches nur noch der Chat des eigenen Teams angezeigt. Der Fehler das man weiterhin Sound und Musik gehört hat, auch wenn der Regler bei Null stand, wurde behoben. Aber auch für zahlreiche Champions gab es Überarbeitungen und Bugfixes, vor allem Pip, Androxus, Torvald und der neueste Champion Talus erhielten die meisten Änderungen:

Androxus

Der Fehler des Fehlenden Sounds beim Tod wurde behoben.

Die Fähigkeit „Missachtung“ wird überarbeitet: Aus Schießen wird Schlagen, die Entwickler geben an das seine neue Fähigkeit ein Schlag auf kurze Distanz wird.

Pip

Pips Karte Akrobat erhält den neuen Namen „Sanitäter“ mit der verbesserten Fähigkeit Lebenstrank. Wenn Pip einen Verbündeten mit einem Lebenstrank trifft, erhöht sich sein Angriffstempo 3s lang um 50%.

erhält den neuen Namen „Sanitäter“ mit der verbesserten Fähigkeit Lebenstrank. Wenn Pip einen Verbündeten mit einem Lebenstrank trifft, erhöht sich sein Angriffstempo 3s lang um 50%. Anmerkung der Entwickler: Pips Karte Akrobat war nicht wirklich erfolgreich, daher glauben wir das die neue Karte „Sanitäter“ vor allem bei Spielern die gerne heilen und austeilen sehr gut ankommen wird.

Torvald

Aufladen: Schild-Leben pro Tick wurde von 85 auf 212.5 erhöht.

Aufladen: Die Dauer wurde von 2,5 Sekunden auf 1 Sekunde gesenkt.

Aufladen: Die Abklingzeit wurde von 10 Sekunden auf 15 Sekunden erhöht.

Die legendäre Karte Wechselstrom: Die Dauer der Fähigkeit wurde von 1,5 Sekunden auf 1 Sekunde reduziert.

Talus

Blaster: Der Schaden wurde von 95 auf 110 erhöht.

Rune der Reise: Heilt Talus jetzt für 500 Leben

Wahre Stärke: Talus ultimativer Fähigkeit wurde ein extra Kampfschrei hinzugefüt.

Revitalisierung: Die Heilung wurde von 200/400/600/800 auf 100/200/300/400 reduziert.

Foreman’s Rise

Zu guter Letzt gibt es für den Survival Modus auch noch eine neue Map mit dem Namen Foreman’s Rise. Die Map wirkt wie ein kleines altes Dorf und ihr könnt euch dort wie frühere Ritter duellieren. Möge der Bessere gewinnen!

Quelle: paladins