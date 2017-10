Mario & Luigi Superstar Saga + Bowsers Schergen – Schergen-Trailer zum nahenden Release

Nintendo hat einen neuen Trailer für das kommende Abenteuerspiel Mario & Luigi Superstar Saga + Bowsers Schergen veröffentlicht. Da das Spiel am 6. Oktober für den Nintendo 3DS erscheinen wird, wird somit noch einmal ordentlich die Werbetrommel gerührt. In dem neuen Trailer wird die freischaltbare Nebenstory mit dem Titel Schergen-Saga: Findet Bowser! vorgestellt.

Rettet den König der Koopas

In der Schergen-Saga steckt Bowser in Schwierigkeiten und es ist die Aufgabe seiner Schergen, den König der Koopas zu retten. Dabei erhaltet ihr eine neue Sicht auf die Hauptstory und könnt euch in Echtzeit-Kämpfen beweisen. Außerdem könnt ihr ein Team aus Schergen zusammenstellen, das auf unterschiedlichen Leveln und Typen basiert.

Quelle: Nintendo Deutschland (via Youtube)