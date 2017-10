Assassin’s Creed: Origins – Neuer Cinematic-Trailer veröffentlicht

Ende diesen Monats ist es endlich soweit. Dann steht der neue Ableger der beliebten Meuchelspielreihe in den Regalen. Die Rede ist natürlich von Assassin’s Creed: Origins.

Wo ein Ende ist, ist auch ein Anfang

Die Assassinen waren schon im nahen Osten, in Italien, Frankreich, der neuen Welt und sogar der Karibik unterwegs. Nun verschlägt es den neuen Protagonisten Bayek ins alte Ägypten.Ubisoft hat im Zuge der bevorstehenden Veröffentlichung einen neuen Cinematic-Trailer veröffentlicht. Der Titel des Videos ist „Sand“ und stimmt atmosphärisch schon auf das neue Abenteuer ein. Assassin’s Creed: Origins erscheint am 27. Oktober für PC, PS4 und Xbox One.

Quelle: Ubisoft (via Youtube)