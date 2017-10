Diablo 4 – Blizzards neues MMORPG?

Es ist recht still um das Diablo-Franchise geworden. Seitdem der Totenbeschwörer am 28. Juni 2017 in Sanctuario angekommen ist, gab es keine weiteren Neuerungen oder Ankündigungen. Wie letzte Woche bekannt wurde, wird es auch auf der diesjährigen Blizzcon vorraussichtlich keine neuen Infos zu Diablo geben.

Wird es ein Diablo 4 geben?

Allerdings ist bei Blizzard eine Stellenausschreibung aufgetaucht, welche auf ein neues Spiel der Reihe, oder zumindest ein größeres Add On schließen lässt. Dort wird nach einem Production Manager für ein noch unbekanntes Projekt im Diablo-Universum gesucht. Was auffällt ist, dass Blizzard jemanden sucht, der schon im Idealfall Erfahrung in der Entwicklung von MMO-Spielen hat. Entweder erhält Diablo 3 ein MMO-Update, oder geht es schon um die Entwicklung von Diablo 4?

Quelle: blizzard.com