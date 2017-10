Angespielt: Dragon Ball FighterZ (Closed Beta)

Bald ist es soweit, dann können wir in Dragon Ball FighterZ mit unseren Lieblingskämpfern in die Schlacht ziehen. Son Goku, Vegeta und Co. brennen schon die Fäuste und sie können es kaum erwarten, sich ins Getümmel zu stürzen. Bis es jedoch soweit ist, konnten wir uns schon mal in der Closed Beta ein Bild davon machen, wie sich der 2,5D-Prügler so spielt. Schnelle Action, harte Attacken, gewaltige Explosionen, alles was man von Dragon Ball so erwartet. Ich habe mich also mit unseren Z-Kämpfern in einige Gefechte gestürzt und mir das Ganze mal angeschaut.

„Dragon Ball FighterZ ist für den Dragon Ball-Fan einfach nur ein Fest. Die Eingaben der Attacken gehen leicht und verständlich von der Hand, selbst Anfänger können hier wahnwitzige Combos vom Stapel lassen. Die Optik ist nahezu wie aus dem Anime 1 zu 1 übernommen, allerdings an das extrem schnelle Gameplay angepasst. Für Dragon Ball-Fans ist Dragon Ball FighterZ definitiv ein Muss, aber auch andere Kampfspielveteranen sollten hier nicht abwinken.“ Maarten Cherek, Redakteur