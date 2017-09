WoW Legion – Mythic Dungeon Invitational

Dieses Wochenende ist es endlich soweit und es wird das beste Team im PvE in World of Warcraft gekürt. Bei diesem E-Sports Event mussten sich bisher zahlreiche Teams durch eine Reihe mythischer Schlüsselstein-Instanzen kämpfen. Dabei stellten sich die Teams nach und nach immer schwerer werdenden Instanzen und versuchten dabei die besten Wertungen zu erhalten. Insgesamt wurden dann die 32 besten Teams auserwählt im Mythic Dungeon Invitational gegeneinander anzutreten. Das Event geht insgesamt über drei Wochenenden und heute startet endlich das Finale Wochenende. Hier für euch noch einmal der Zeitplan und die Übersicht der letzten 8 Teams die heute im Halbfinale gegeneinander antreten.

1. Wochenende: China und Asien-Pazifik China: Samstag, 16. September um 6:00 Uhr MESZ Asien-Pazifik: Sonntag, 17. September um 6:00 Uhr MESZ



2. Wochenende: Europa und Amerika Samstag, 23. September um 14:00 Uhr MESZ Sonntag, 24. September um 18:00 Uhr MESZ



3. Wochenende: Die Top 8 im Halbfinale und das Finale Samstag, 30. September um 18:00 Uhr MESZ Sonntag, 1. Oktober um 18:00 Uhr MESZ



Welches Team sichert sich den Titel?

Das Event selbst wird über den offiziellen World of Warcraft Twitch Account übertragen, die originale Übertragung ist lediglich auf Englisch verfügbar. Wer aber auf die deutsche Sprache nicht verzichten kann oder will, kann sich die Übertragung mit Moderation von Christopher „Kimuh“ Retetzki und Patrick „Vanion“ Michalczak HIER anschauen. Am Sonntag wird also das beste PvE-Team in World of Warcraft fest stehen, die oben aufgelisteten acht Teams kämpfen aber nicht nur um die Ehre des weltbesten Teams, sondern auch um ein Preisgeld in Höhe von 100.000 USD.

Hier geht’s direkt zum offiziellen World of Warcraft Twitch Account:

Live-Video von Warcraft auf www.twitch.tv anzeigen

Quelle: worldofwarcraft