WoW Legion – Hotfixes vom 30. September

Es geht weiter mit der Fehlerbehebung für den aktuellen Argus Patch, dieser ist ja nun schon ein paar Wochen auf den Live Servern von World of Warcraft und immer wieder passen die Entwickler Fehler, Fähigkeiten, Schwierigkeitsgrade und vieles mehr an. Einige der Änderung passieren nur im Hintergrund und bedürfen keiner Downloads durch den Spieler, doch in regelmäßigen Abschnitten werden größere Updates durchgeführt, welche per Hotfix zum Download für den Spieler bereitstehen. Nachfolgend lest ihr, bis zum Erscheinen der deutschen vorerst die englischen Patch Notes:

Hotfixes für Argus Patch 7.3 vom 30. September 2017

Argus

Characters who were unable to access the Netherlight Crucible after performing an account transfer can once again access it.

Shadowcaster Voruun on Mac’Aree should now respawn more often when he is up.

Classes

Paladin Protection Steed of Glory will now correctly function with Highlord’s Chargers.



Quelle: worldofwarcraft