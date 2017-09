Splatoon 2 – Das nächste Splatfest ist für’s Klo

Es steht mal wieder ein neues Splatfest in Splatoon 2 an. Und wie immer geht es dabei darum, sich für eine Seite zu einem bestimmten Thema zu entscheiden und dann im jeweiligen Team um den Sieg zu kämpfen. Bislang waren so lebenswichtige Fragen wie „Ketchup oder Mayo?“ und „Unsichtbarkeit oder fliegen können?“ im Fokus, diesmal geht es aber um ein wirklich existentielles Thema. Und das stille Örtchen steht dabei im Vordergrund.

The ultimate question is here. Front Roll or Back Roll? The EU #Splatfest in #Splatoon2 will decide next Saturday at 16:00 CEST. pic.twitter.com/ACrfBhCf29 — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) September 30, 2017

Die Frage um das Klopapier

Jeder kennt das: Man kommt ins Bad und das Klopapier hängt falschherum. Oder bin ich doch eher derjenige, der es immer falschherum benutzt? Diese Frage soll in Splatoon 2 jetzt endgültig geklärt werden. Also: Hängt ihr eure Klopapierrollen vorwärts oder rückwärts auf die Halterung? Ihr könnt euch bereits jetzt für eine der beiden Seiten entscheiden, am nächsten Wochenende findet dann das Splatfest statt. Es beginnt am Samstag um 16:00 Uhr.

Quelle: Nintendo of Europe via Twitter