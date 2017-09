Nintendo – Livestreaming auf Youtube für Nutzer des Creators Programs verboten

Nintendo macht mal wieder mit negativen Schlagzeilen bezüglich Aufnahmen und Streams ihrer Spiele auf sich aufmerksam. Das ohnehin schon in Kritik geratene Nintendo Creators Program war für viele Fans keine gute Idee. Es darf auf registrierten Kanälen nur Nintendo-Material gezeigt werden, alle anderen Videos müssen gelöscht werden. Dazu verdienen die Youtuber nur an 70% aller Einnahmen, der Rest geht an Big N. Und nun kommt mit dem Verbot von Youtube-Livestreaming ein weiterer Haken dazu.

Kein Live-Content erlaubt

Nutzer des Creators Programs haben eine Rundmail erhalten, in welcher das Streamingverbot erteilt wird. Youtube Livestreams würden außerhalb des Spielraums für das Creators Program fallen und so ist es schlichtweg nicht gestattet. Wenn ein Kanal also mit dem Programm registriert ist, dann ist ein Broadcast per Youtube Live nicht möglich. Natürlich stößt diese Nachricht bei vielen Fans und hauptsächlich den angesprochenen Creators übel auf. Dieser Schritt ist natürlich nichts neues von Nintendo, es ist trotzdem immer wieder ein Schock für die Fangemeinde.

Quelle: neogaf