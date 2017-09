Fallout – Erstes Fallout für kurze Zeit kostenlos

Achtung Fallout Fans, für kurze Zeit habt ihr nun die Möglichkeit das erste Fallout Spiel kostenlos bei Steam herunter zu laden. Einigen Spieler wird die erste Version sicher unbekannt sein, schließlich liegt der Release stattliche 20 Jahre zurück und genau dieses Jubiläum bringt nun das kostenlose Geschenk mit sich. Bethesda bietet daher für einen wirklich kurzen Zeitraum Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game kostenlos an. Genau genommen geht dieses Steam-Angebot noch bis heute Abend, 30. September um 21:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit.

Schnappt euch noch heute Fallout 1 kostenlos!

Auf der offiziellen Steam Seite, wo ihr das Spiel herunter laden könnt steht „FREE until September 30th at 11:59PM Pacific Time“ bitte lasst euch hier nicht verwirren, bei dieser Zeitangabe handelt es sich um die Pacific Time, diese liegt neun Stunden hinter uns, das bedeutet also dass das Angebot hier bei genauer Umrechnung um 20:59 Uhr endet! Also schnell HIER klicken und die Ursprünge der berühmten Spiele-Reihe ergründen.

Quelle: Steam