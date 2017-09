Pokémon GO – Neue legendäre Pokémon kommen

So langsam heißt es Abschied nehmen von Eintei, das legendäre Feuer-Pokémon war seit längerer Zeit in Europa und Afrika zu fangen. Während dessen waren die beiden legendären Pokémon Suicune und Raikou in Amerika und Asien zu erbeuten. Doch nun wird Eintei weiter ziehen und in anderen Regionen Stellung beziehen und das bedeutet dass eines der anderen drei legendären Pokémon nach Europa kommen wird.

Am Ende des Monats ist es dann soweit, also werden morgen, am 30. September die legendären Pokémon rotieren. Eintei war in Europa seit dem 31. August zu fangen, wie Niantic damals bekannt gab, bleiben die legendären Monster jeweils einen Monat an ihrem Standort und ziehen dann weiter. Das bedeutet dann auch, dass die letzte Rotation am 31. Oktober stattfinden wird, dann waren alle drei Pokémon in allen Standorten vertreten. Doch die spannende Frage bleibt: Welches legendäre Pokémon kommt als nächstes? Es stehen das Wasser Pokémon Suicune und das Elektro Pokémon Raikou zur Wahl, doch bisher gab es keine offizielle Stellungnahme von Niantic dazu. Daher werden wir uns wohl bis morgen gedulden müssen, bis dann endlich die Rotation vollzogen wurde.

Quelle: pokemongo