Paladins – Champions & viele Karten dieses Wochenende kostenlos

Na? Noch nicht sicher, welcher Champion in Paladins der Beste für euch ist? Oder grübelst du noch, welchen Champion du als nächstes freischalten sollst? Dieses Wochenende ist perfekt dafür, denn in Paladins sind grade die Gratistage für Champions und legendäre Karten gestartet. Dieses Wochenende braucht ihr kein Gold und keine Kristalle ausgeben und könnt einfach nach belieben jeden Champion ausprobieren. Aber auch die heiß begehrten legendären Karten, welche nur durch Essenzen frei zuschalten sind, stehen euch dieses Wochenende alle frei zur Verfügung. Das bedeutet also ihr könnt neue Deckbuilds ausprobieren und diese vielleicht sogar direkt mit neuen Champions testen.

Teste dich durch alle Champions

Das Gratis Wochenende läuft noch bis Montag, den 2. Oktober 11:00 Uhr und gilt für PC, PS4 und Xbox One Spieler. Zusätzlich dazu ist momentan auch noch das Weltenpaket im Angebot. Der bisherige Preis lag bei 5,00 Euro und wurde um 20 % reduziert, was zu einem momentanen Angebotspreis von 3,99 Euro führt. Das Paladins Weltenpaket enthält einen 7-Tage Booster, das Reittier „Froststute“, zehn Strahlende Truhen und zwei Flair Truhen.

