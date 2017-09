Cuphead – Das Jump’n Run Spiel feiert seinen Release

Das Jump’n Run Spiel im Retro Comic Stil ist aber heute verfügbar. Bereits auf zahlreichen Messen sorge es dank seiner Grafik für viel Aufregung. Vor allem die Fans von Max Fleischer dürften sich begeistert von Cuphead zeigen, ist der Stil doch stark an seine Comics angelehnt. Das besondere an Cuphead ist neben dem ausgefallen Stil, die Tatsache dass die Grafik handgezeichnet ist, was in der heutigen Zeit wirklich eine Seltenheit darstellt.

Jump’n Run im Comicstil von Max Fleischer

Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle der beiden Helden Cuphead und Mugman, dabei steht es euch frei ob ihr das Spiel im Single-Player oder im Koop-Modus bestreitet. Ihr kämpft euch durch die zahlreichen Welten, findet dabei Waffen und lernt neue Fertigkeiten um nach und nach die Level zu überwinden. Wer bereits Lust auf das Spiel hat, kann ab heute für 19,99 Euro über Steam und GOG zuschlagen. Für XBox One Spieler, steht das Spiel HIER zum download bereit. Wer sich noch nicht sicher ist, ob das Spiel etwas für ihn ist, kann sich auch einfach HIER das Fazit zu unserem Besuch bei Cuphead auf der Gamescom 2017 anschauen.

Quelle: bluesnews