Wolfenstein 2: The New Colossus – Neues Gameplay Video

Und wieder einmal hat Bethesda ein neues Video zu Wolfenstein 2: The New Colossus veröffentlicht. In dem fast 28-minütigem Video sind neben ein paar Cut-Scenes und Waffenmods auch jede Menge Gameplay-Material zu bestaunen.

New Orleans in den Händen des Regimes

In dem Video geht es darum, den berüchtigten Widerstandskämpfer Horton Boone zu kontaktieren. B.J. Blaskowicz kämpft sich durch das vom Regime kontrollierte New Orleans und greift dafür auf ein großes Waffenarsenal zurück. Wolfenstein II: The New Colossus erscheint am 27. Oktober für Xbox One, PlayStation 4 und PC und 2018 für Nintendo Switch!

Quelle: Bethesda (via Youtube)