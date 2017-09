Overwatch – Neuer Comic „Suche“ mit Zarya

Es geht weiter in der Hintergrundgeschichte von Overwatch, dieses Mal gibt es den Comic „Suche“. Dieser befasst sich hauptsächlich mit der Heldin Zarya und schließt in der Geschichte direkt an den Cinematic von Sombra an. Dort geschah bisher folgendes: Nachdem Sombra, zusammen mit Reaper und Widowmaker in die russische Megafirma zur Abwehr gegen Omnics eingedrungen ist, um die Chefin Katya Volskaya zu erpressen. Tritt Zarya in den Mittelpunkt, denn sie wurde von Katya damit beauftragt Sombra zu finden und Russland so aus der Misere zu befreien. Zur Seite steht ihr dabei der Omnic-Hacker Lynx Seventeen, das Problem dabei? Zarya kann ihn echt nicht leiden. Das besondere an „Suche“? Hier erfahren wir einige neue Hintergrundinfos zu den Charakteren. Unter anderem erfahren wir das Sombras bürgerlicher Name Olivia Colomar ist.

Deckt die Geheimnisse von Russland auf

Wir wollen euch Blizzards 15. Comic nun nicht länger vorenthalten, HIER geht es zur deutschen Version von „Suche“ und für alle die lieber das englische Original lesen wollen, klicken bitte HIER.

Quelle: playoverwatch