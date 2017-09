Flower – Ehemaliges PS3-Spiel jetzt als Mobile-Version verfügbar

Bevor Thatgamecompany an dem hoch gepriesenen Journey arbeitete, veröffentlichte es 2009 auf der PS3 ein Spiel namens Flower. In diesem bewegte man eine Ansammlung an Blütenblättern per Wind durch eine ambiente Welt. Dieses Erlebnis wurde nun für mobile Geräte umgesetzt und so könnt ihr dieses beruhigende Spiel nun auch unterwegs zocken.

Flower Power auf iOS und Android

Flower ist ein Spiel, welches sowohl von Gamern als auch von Nicht-Gamern erlebt werden kann. Die Steuerung wurde an die mobilen Geräte angepasst, so dass die Neigung eures Smartphones die Richtung eurer Blütenblätter bestimmt. So steuert ihr sie mit dem Wind durch weitläufige Grasebenen. Das Spiel kostet 4,99$ im App Store.

Quelle: App Store / allgamesdelta