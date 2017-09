Diablo – Keine Neu-Ankündigungen auf der BlizzCon

Enttäuschung für die Fans von Diablo. Während im letzten Jahr noch das Rise of the Necromancer-Pack für Diablo 3 enthüllt wurde, so soll es auf der diesjährigen BlizzCon keine neuen Ankündigungen für das Spiel geben. Damit wurden die Erwartungen und Spekulationen vieler Fans, ob es eine Neu-Ankündigung für Diablo 4 oder Neuigkeiten zu möglichen DLC´s geben wird, zerschlagen. Die Entwickler haben dies in einem offiziellen Forumsbeitrag bestätigt. Community-Managerin “Nevalistis“ schrieb in seinem Beitrag im Battle.Net-Forum folgendes:

“Hallo alle miteinander, Die BlizzCon rückt näher und wir wollen euch mit diesem Beitrag über den Stellenwert von Diablo auf unserer Messe informieren. Im letzten Jahr feierten wir das 20. Jubileum von Diablo, indem wir das old-school Kathedralen-Dungeon ankündigten (wenn du das verpasst hast, kannst du es im Januar nachholen) und das Rise of the Necromancer-Pack enthüllt. In diesem Jahr wollen wir Euch darauf vorbereiten, dass Diablo zwar auf dem Show-Floor dabei sein wird, wir aber keine neuen Diablo-Ankündigungen machen werden. In der Zukunft wird es eine Zeit dafür geben, diese ist aber nicht jetzt. […]. ”

Es wird zwar keine neuen Ankündigungen für Diablo geben, so soll es aber zahlreiche Panels für die Besucher, wie auch für die Virtual Ticket Inhaber geben. Eines der Gesprächsthemen dürfte wohl der bald erscheinende Patch 2.6.1 sein, welcher zahlreiche Balance-Änderungen mit sich bringen wird. Nevalistis schrieb am Ende seines Forum Beitrages noch, dass das Diablo Team aktuell schwer an der Zukunft von Diablo arbeitet, wir dürfen also weiterhin gespannt sein.

