Call of Cthulhu – Erscheint nicht mehr in diesem Jahr

Focus Home Interactive gab bekannt, dass das Horror-Abenteuer Call of Cthulhu nicht mehr in diesem Jahr erscheinen wird. Ein angestrebter Release-Zeitraum sei das kommende Jahr. Die Gründe dafür gab der französische Publisher auf Twitter bekannt, demnach seien Qualitätsgründe der Hauptgrund. Man wolle die bestmögliche Erfahrung für das Spiel abliefern und daher etwas mehr Zeit in die Entwicklung investieren.

Do you dare enter the Hawkins Mansion to investigate a mysterious death on Darkwater Island? pic.twitter.com/xjfTBq2EeN — Call Of Cthulhu (@CoC_thegame) September 27, 2017

Schon Vampyr musste verschoben werden und erscheint nun im ersten Quartal des kommenden Jahres. Wann genau der Release von Call of Cthulhu für PC, Xbox One und PlayStation 4 stattfinden wird, werden wir euch wohl erst in den kommenden Wochen verraten können. Falls ihr euch die Wartezeit noch ein wenig vertreiben wollt, könnt ihr unseren gamescom-Bericht von einer der größten Videospielmessen ansehen.

Quelle: CoC_thegame (via Twitter)