Pokémon Ultrasonne & Ultramond – Starter Trainer’s Pack angekündigt

Nintendo of America hat auf seinem offiziellen Twitter Account spezielle Versionen zu Pokémon Ultrasonne und Ultramond angekündigt. Diese werden neben dem eigentlichen Spiel noch einen Schlüsselanhänger des auf dem Cover abgebildeten Pokémons, also Solgaleo in der Abendmähne-Form und Lunala in der Morgenschwingen-Form, sowie einen Code enthalten, mit dem man im Spiel 12 Beleber erhält. Dadurch kommt auch die Namensgebung „Starter Trainer’s Pack“, denn durch die Beleber soll der Einstieg ins Spiel leichter fallen.

The #PokemonUltraSunMoon Starter Trainer’s Pack includes the game, 12x Revives, and a keychain. Available at participating retailers! pic.twitter.com/WzNDVz8b5h — Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 26, 2017

Ob die Versionen auch den europäischen Markt erreichen werden, ist bislang unbekannt. Allerdings sind auf den Spielverpackungen französische Texte zu sehen, weshalb eventuell auch der europäischen Markt bedacht werden könnte. Pokémon Ultrasonne und Ultramond erscheinen hierzulande am 17. November für den Nintendo 3DS.

Quelle: Nintendo of America (via Twitter)