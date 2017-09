Fortnite Battle Royale – Mehr als eine Million Spieler am ersten Tag

Fortnite Battle Royale hat einen Sprung in die Gewässer von PUBG gewagt und damit etwas Unmut bei den Machern des Platzhirsches erregt. Jetzt da der Mode in den Händen der Spieler ist, gibt es auch erste Zahlen die belegen wie beliebt der neue Mode bei der Gemeinde ist.

Via Twitter haben die Entwickler stolz präsentiert, dass allein in den ersten 24 Stunden, mehr als eine Million Spieler den neuen Mode ausprobiert haben. Das Free to play Spiel konnte damit wirklich den befürchteten Erfolg verbuchen, den Bluehole befürchtet hatte. Wie lange es bei diesen Zahlen bleibt und ob sich PUBG jetzt warm anziehen muss, bleibt abzuwarten.

Over 1 million players have partied on the Battle Bus during the first day of Battle Royale! Thank you and party on! 🙌🎉🚍 pic.twitter.com/Tdqnk8YClb

