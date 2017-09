Die Gilde 3 – Trailer zum Early Access Start

THQ Nordic hat auf seinem offiziellen Youtube-Kanal den Early Access Trailer zum mittelalterlichen Titel Die Gilde 3 veröffentlicht, das von GolemLabs entwickelt wurde. Dieser trägt den Titel Vom Holzfäller zum Millionär und zeigt den Werdegang vom armen Holzfäller hin zum reichen adeligen Bürger. Den Trailer könnt ihr euch hier ansehen:

Der Titel befindet sich zunächst nun in der Early Access Phase. Diese soll etwa vier bis sechs Monate andauern und ständig mit neuen Inhalten versehen werden. Am 26. Oktober sollen beispielsweise neue Gewinnbedingungen und Handelsziele hinzugefügt werden. Am 23. November folgt der Multiplayer und die AI, gegen die ihr euch behaupten müsst. Zum 21. Dezember soll dann der größte geplante Patch folgen, mit welchem unter anderem der Team Multiplayer und viele weitere Funktionen den Weg ins Spiel finden werden. Eine Übersicht gibt es hier:

Falls ihr euch in die Early Access Phase des Spiels begeben wollt, so könnt ihr den Titel auf Steam für rund 30 € erwerben. Nach der Early Access Phase soll der Preis angehoben werden, also überlegt euch deshalb schon jetzt, ob das Spiel nicht etwas für euch wäre.

