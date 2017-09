Star Wars Battlefront 2 – Gameplaytrailer enthüllt alle Maps und Modi

Es gibt einen neuen, von John Boyega höchstpersönlich moderierten, Gameplaytrailer zu Star Wars Battlefront 2. Und dieser hat es in sich, denn Boyega präsentiert hier so ziemlich alles, was man zum kommenden Krieg der Sterne-Shooter wissen muss. Von den spielbaren Helden über die Maps bis hin zu allen unterschiedlichen Spielmodi, hier bleiben wirklich kaum noch Fragen offen.

Alle Ären sind vorhanden

Die Karten reichen von den Prequels über die originale Trilogie bis hin zur Force Awakens-Ära. Kamino, Kashykk und Theed sind aus der ersten Ära, Todesstern II, Endor, Mos Eisley, Yavin 4 und Hoth aus der zweiten, und Starkiller Base, Jakku und Tokadana aus der aktuellen. Es wird 14 spielbare Helden aus allen Generationen geben, von Darth Maul über Luke Skywalker bis hin zu Rey. Eure Skills testet ihr in fünf verschiedenen Spielmodi. Starfighter Assault, Blast, Strike, Heroes vs. Villains und Galactic Assault. Des weiteren könnt ihr auch offline in der Arcade spielen, sowohl solo als auch im Splitscreen. Und eine Singleplayerkampagne wird es auch geben. Der Trailer gibt noch viele weitere Informationen preis, also lasst ihn euch nicht entgehen.

