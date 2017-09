Overwatch – Game of the Year Edition 20 € günstiger

Mit Overwatch hat Blizzard einen regelrechten Hype ausgelöst. Der Heldenshooter erfreut sich immer noch größter Beliebtheit. Zu ehren des 1. Geburtstages wurde am 24. Mai 2017 die Game of the Year Edition für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht.

Und es hat BOOM gemacht!

Nach dem Gratis-Wochenende haben unschlüssige Spieler nun die Möglichkeit, beim Kauf der Standard oder Game of the Year Edition, bis zu 20 € zu sparen. Die Standard Version kostet 24,99 € statt 39,99 € und die Game of the Year Edition schlägt mit 39,99 € statt 59,99 € zu Buche. In dieser Edition sind neben einigen Skins für diverse Helden und 10 Lootboxen auch noch jede Menge Goodies für andere Blizzard Titel enthalten. So erhält man zum Beispiel für World of Warcraft Baby-Winston als Pet und in Diablo 3 darf man sich mit Mercys Flügeln schmücken. Die Aktion gild aber nur noch bis zum 28. September 2017.

Quelle: Blizzard