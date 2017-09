Monster Hunter Stories – Kostenloser DLC zu The Legend of Zelda

Monster Hunter Stories aus dem Hause Capcom ist seit dem 8. September 2017 für den Nintendo 3DS erhältlich. Nun steht eine Koorperation mit Nintendo bereit, denn heute wurde eine kostenlose Erweiterung angekündigt, die ihr per Download ins Spiel holen könnt. Mit dem neuen DLC werden Inhalte aus der Spielreihe The Legend of Zelda importiert. Mit dabei sind neue Outfits für euren Jäger und für Navirou, aber auch Links treue Pferde-Begleiterin Epona findet den Weg ins Spiel. Was im Detail ins Spiel kommt, könnt ihr durch folgenden Trailer in Erfahrung bringen:

Der kostenlose DLC wird am 28. September 2017, also schon in drei Tagen, zum Download bereit stehen.

Quelle: Nintendo Deutschland (via Youtube)