Friday the 13th – Singleplayer-Modus in Entwicklung

Seit dem 26. Mai 2017 können sich Fans des klassischen Splattermovies auch an PC, PS4 und Xbox One durch verängstigte Teenies schnetzlen. Allerdings funtkionierte dies bislang nur im Multiplayer, ähnlich wie bei Evolve.

Es gibt kein entkommen!

Das Spiel hatte von Anfang an mit vielen Bugs zu kämpfen. Daher lag der Fokus der Entwickler erst einmal darauf, diese Bugs auszumerzen. Wie Illfonic und Gun Media nun berichteten, soll in den kommenden Monaten die Arbeit an einem Singleplayer-Modus starten. Dieser soll keiner linearen Story folgen. Vielmehr wollen sich die Entwickler dabei an der Hitman-Reihe orientieren und dem Protagonisten verschiedene Aufgaben zuteilen. Welche das sein werden, ist bisher noch nicht bekannt. Es werden auch verschiedene Schauplätze zur Auswahl stehen.