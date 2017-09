Angeschaut: Pokémon Sonne & Mond – Nacht in Flammen Sammelkarten-Erweiterung

Könnt ihr euch noch an die guten alten Pokémon-Karten erinnern? Früher auf dem Pausenhof wurde fleißig gespielt, gekämpft und getauscht. Doch bei den meisten von euch wird dies bereits Jahrzehnte her sein. Wir durften uns die neue Sammelkarten-Erweiterung Sonne & Mond – Nacht in Flammen mal genauer anschauen und das Themendeck Frostklar auspacken und ausprobieren. Was hat sich mit der neuen Erweiterung alles beim Spiel getan? Wir verraten es euch.

Neue Karten aus Sonne und Mond

Die dritte Erweiterung der Pokémon-Sammelkartenspiel-Serie Sonne & Mond – Nacht in Flammen erschien am 4. August 2017 in Deutschland und stellt die zweite Erweiterung von Sonne & Mond dar. Mit insgesamt 169 neuen Karten kann das persönliche Deck verstärkt werden. Darunter befinden sich 24 neue GX-Pokémon, wie Necrozma-GX oder Tectass-GX, die in verschiedenen Ausführungen mal „selten, holografisch“ oder „ultraselten“ eingestuft werden und somit nur in den Booster-Packs zu finden sind. Dazu gesellen sich natürlich auch wieder zwei neue Themendecks Felsenfest und Frostklar, welche mit 60 Karten bestückt und vor allem an neue Spieler gerichtet sind. Viele der exotischen und tropischen Pokémon aus den aktuellen Videospielen Pokémon Sonne und Mond sind jetzt neuer Teil des Kartenspieles. Darunter zählen u.a. Necrozma und Marshadow. Aber auch viele Altbekannte werden Teil der Alola-Pokémon (zum Beispiel Alola-Vulpix, Alola-Vulnona, Alola-Rattfratz oder Alola-Rattikarl). Jedes Booster-Pack enthält zehn neue Karten für das eigene Deck, worunter sich mindestens eine seltene befindet.

Neue Regeln für verbrannte Pokémon

Der Zustand Verbrennung funktioniert seit der Serie Sonne & Mond etwas anders. Zwischen den Zügen können zwei Schadensmarken auf verbrannte Pokémon gesetzt werden. Der Besitzer dieser Karten muss anschließend eine Münze werfen. Bei Kopf wird der Zustand Verbrennung aufgelöst. Diese Regel trifft immer dann zu, wenn ein Pokémon verbrannt ist. Dies kann auch durch eine Karte aus einer vorangegangenen Erweiterung ausgelöst werden.

Hier noch eine Liste der enthaltenden Karten aus Frostklar:

1× Bisofank

2× Grillmak

1× Grillchita

2× Furnifraß

3× Alola-Vulpix

2× Alola-Vulnona

2× Seeper

2× Seemon

1× Seedraking

2× Sodamak

2× Sodachita

1× Knirfish

2× Alola-Sandan

2× Alola-Sandamer

1× Fluchtseil

1× Tracy

1× Fleißiges Staffelholz

1× Rettungstrage

1× Maxi-Malasada

3× Tali

1× Energie-Zugewinn

2× Nestball

2× Prof. Kukui

2× Timerball

6× Feuer-Energie

14× Wasser-Energie