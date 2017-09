SEUM: Speedrunners From Hell – Jetzt auch für die Xbox One

Pine Studio und Headup Games präsentieren SEUM: Speedrunners From Hell, den einzigen Heavy Metal Plattformer in der Ego-Perspektive nun auch auf der Xbox One.

Wer die PC-Version kennt wird sich vielleicht fragen: Wie zur Hölle soll das auf der Konsole funktionieren? Ganz einfach: Mit einem Button für Slow-Motion. So lassen sich Schüsse und Sprünge perfekt ausrichten, ohne dabei viel Zeit zu verlieren. Probier’s aus! Der Spieler rennt, springt, fliegt und teleportiert sich durch über hundert Arenen, jede noch teuflischer als die davor. Spiele wie Luzifer persönlich, um dir einen Top-Rang in den globalen Ranglisten zu sichern und finde in jedem Level die versteckte Bierdose. Yeah, Bier!

SEUM: Speedrunners From Hell ist jetzt für 14,99€ erhältlich, auf der Xbox One und im Microsoft Store. Eine Version für die PlayStation 4 erscheint in wenigen Wochen.

Quelle: Headup Games via Pressemeldung