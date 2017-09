Dragon Ball Xenoverse 2 – Auf Switch veröffentlicht

Wer würde nicht einmal gerne ein Super Sayajin sein und an der Seite von Son Goku gegen Schergen wie Boo oder Freezer kämpfen. Mit dem Start der Reihe Dragon Ball Xenoverse im Februar 2015 wurde den Spielern die Möglichkeit geboten, sich ihren eigenen Super Sayajin zu gestalten und den Kampf gegen das Böse aufzunehmen.

Der Kampf gegen das Böse geht weiter

Da der Teil bei den eingefleischten Fans sehr gut ankam, wurde im Oktober 2016 Dragonball Xenoverse 2 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht. Doch nun kommen auch Besitzer der Nintendo Switch in den Genuss des epischen Abenteuers. Das Spiel kommt mit einer eigens für die Switch entwickelten Bewegungssteuerung daher. In den nächsten 4 Wochen ist auch noch der erste Story-DLC „Legend Patrol“ kostenlos im Nintendo eShop verfügbar. Hier noch der Switch-Trailer:

Quelle: Bandai Namco (via Youtube)