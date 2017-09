Crash Bandicoot N Sane Trilogy – Mehr als 2 Millionen Einheiten verkauft

Die Crash Bandicoot N Sane Trilogy hat eingeschlagen wie eine Bombe, das ist wohl unbestritten. Trotz der bisherigen Exklusivität auf der PS4, konnte der Titel einen Verkaufsrekord nach dem anderen brechen. Jetzt gibt es aktuelle Verkaufszahlen.

Niko Partners Analyst Daniel Ahmad hat via Twitter die aktuellen Zahlen mit der Öffentlichkeit geteilt. Demnach hat das Remake den Meilenstein von 2.5 Millionen verkauften Einheiten geknackt und das trotz der Tatsache, dass es aktuell nur auf der PS4 erhältlich ist. Bei so einem massiven Erfolg sollte man sich schon einmal auf weitere Remakes einstellen.

Was just looking over some numbers and noticed that Crash Bandicoot PS4 has already sold over 2.5 million units worldwide…… wow! pic.twitter.com/kHlbiYAz83

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 23. September 2017