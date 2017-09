WoW Legion – Khadgar Voiceline spoilert das Ende von Legion

Die Zeit steht auch in der World of Warcraft nicht still und so begeistert die meisten Spieler auch von der Erweiterung Legion sind, hat auch diese Ära irgendwann ein Ende. Doch was wird danach kommen? Bisher ist nicht bekannt wohin es die Spieler im kommenden Addon verschlagen, oder welchen Titel dieses tragen wird. Doch die Vorarbeit dafür scheint Blizzard schon geleistet zu haben.

Was passiert nach dem Ende von Sargeras?

Blizzard sorgt in regelmäßigen Abständen für neuen Content in World of Warcraft, dazu gehören auch Audiodateien der entscheidenen Spielcharaktere, wie zum Beispiel Illidan und Khadgar. Eben von diesen beiden und auch einiger anderer WoW Größen sind nun neue Audidateien aufgetaucht, die verraten was eigentlich nach Sargeras auf die Helden von Azeroth wartet. Den eigentlichen Spoiler gibt Kdadgars Voiceline, in dieser heißt es übersetzt:

„Die Legion ist endlich besiegt und ihr Meister im Gefängnis weggesperrt. Doch mit seiner letzten schrecklichen Tat hat Sargeras uns alle dem Untergang geweiht. Champion, unsere Welt ist nun verletzt und geschwächt! Ihre Lebensessenz versickert im Sand, so sagte es einst auch Magni voraus. Der reine Tropfen von Argus Blut wächst mit unglaublicher Kraft heran, der reinen Macht eines Titanen. Sollte Azeroths Blut eine ebenso große Macht besitzen, dann werden die die nach Macht streben nicht eher ruhen, bis sie in ihrem Besitz ist. Unsere kommenden Tage werden dunkel sein. Doch Champion, ihr solltet zunächst nach Silithus gehen. Seht euch die Wunde unserer Welt mit eigenen Augen an. Wir müssen, nein wir werden einen Weg finden Azeroth zu retten, das weiß ich!“

Voiceline von Khadgar:

Voiceline von Malfurion:

Voiceline von Tyrande:

Voiceline von Illidan:

Voiceline von Aggramar:

Voiceline von Eonar:

Quelle: MMOchampion Youtube Videokanal