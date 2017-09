WoW Legion – Hotfixes von 23. September

Der Argus Patch ist nun schon eine Weile auf den Live Servern von World of Warcraft und immer wieder passen die Entwickler Fehler, Fähigkeiten, Schwierigkeitsgrade und vieles mehr an. Einige der Änderung passieren nur im Hintergrund und bedürfen keiner Downloads durch den Spieler, doch in regelmäßigen Abschnitten werden größere Updates durchgeführt, welche per Hotfix zum Download für den Spieler bereitstehen. Nachfolgend lest ihr, bis zum Erscheinen der deutschen vorerst die englischen Patch Notes:

Hotfixes für Patch 7.3 vom 23. September 2017