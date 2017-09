Tausend Jahre Krieg – Offizielles WoW-Hörspiel

Mit Patch 7.3 ging es für die Helden von Azeroth nach Argus und zusammen mit der Armee des Lichts in den Kampf gegen die Brennende Legion. Die Hauptcharaktere in diesem Patch sind Illidan, Turalyon und Alleria, doch besonders um die beiden letzten drehen sich viele Spekulationen. Immerhin hat man seit Warcraft II nichts mehr von ihnen gehört. Verständlich dass sich viele Spieler und Fans fragen, wo haben die beiden all die Jahre gesteckt und wieso tauchen sie gerade jetzt bei der Armee des Lichts wieder auf?

Tausend Jahre Krieg erzählt die Geschichte von Turalyon und Alleria

Blizzard gibt nun endlich Antworten auf die unzähligen Fragen und Spekulationen Rund um Turalyon und Alleria. In einem dreiteiligen Hörspiel mit dem Titel „Tausend Jahre Krieg“ erzählt Blizzard die Geschichte von Turalyon und Alleria und was sie in den letzten Jahren alles erlebt haben. Dabei erfahren wir auch, wie die beiden zu der Armee des Lichts gekommen sind. Die drei Hörspiele gehen insgesamt über zwei Stunden und dürften vor allem für Lore-Fan ein Muss darstellen. Blizzard hat sich für die Deutsche Fassung David Nathan als Erzähler ins Boot geholt, dieser wird den meisten als Synchronstimme Johnny Depp bekannt sein.

Tausend Jahre Krieg – Teil 1: Zwei Helle Lichter

Tausend Jahre Krieg – Teil 2: Der Smaragdgrüne Stern

Tausend Jahre Krieg – Teil 3: Schatten und Licht

Quelle: worldofwarcraft