Super Mario Run – Neues Update bringt Daisy und neue Modi ins Spiel

Nintendos Mobile Game Super Mario Run bekommt ein neues Update, welches einen neuen Modus, eine neue Welt und einen neuen Charakter ins Spiel bringt. Ab dem 29. Oktober werden diese Updates kostenlos aktualisiert werden. Zu den bereits sieben spielbaren Charakteren stößt nun auch Prinzessin Daisy dazu.

A new #SuperMarioRun update arrives 29/09, including a new world, new mode, new playable character, and more! pic.twitter.com/YuNb064EBk

— Nintendo of Europe (@NintendoEurope) September 23, 2017