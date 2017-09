Pokémon GO Plus – Niantic arbeitet an Problemen mit iOS 11

Gehört ihr zu den Besitzern des Pokémon-GO-Plus-Gadgets? Seid ihr im Besitz eines iOS Gerätes? Dann dürftet ihr das aktuelle Problem kennen, denn zur Zeit beschweren sich sehr viele iOS Nutzer dass es aktuell Probleme mit dem Gadget gibt. Eigentlich soll dieses dabei helfen Pokéstops schneller zu drehen und auch das fangen von Pokémon beschleunigen, doch aktuell kommt es genau dabei zu starken Verzögerungen.

Das Problem liegt im Detail, bei der Ausführung einer der oben genannten Aktionen erhält der Trainer einen Alarm, das Gabget beginnt dann zu vibrieren. Vor dem Update konnte man diese Vibration unterbrechen und den Vorgang dadurch beschleunigen. Mit dem iOS 11 Update kann man den Vorgang allerdings erst nach dreimaligen vibrieren abbrechen, dass dauert den Trainern eindeutig zu lang. Doch Niantic hat das Problem erkannt und arbeitet bereits an einer Lösung und schreibt auf der offiziellen Seite folgendes:

Wir kennen die Problematik bezüglich des Pokémon GO Plus bei Apple-Geräten mit iOS 11. Das Problem liegt daran, dass das Pokémon GO Plus Accessoire keinen Knopf-Druck mehr registriert, bevor die LED-Anzeige drei Mal blinkt. Wir arbeiten bereits an einer Lösung des Problems.